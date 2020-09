Comunali a Trento, per gli exit poll Opinio-Rai favorito Ianeselli

Franco Ianeselli vota alle amministrative 2020. Foto © Gianni Zotta

In attesa dell’avvio delle operazioni di spoglio e quindi dei risultati ufficiali, sono stati diffusi i primi exit poll relativi alle elezioni per il Comune di Trento realizzati da Opinio per la Rai del Trentino Alto Adige.

Stando ai risultati del sondaggio il candidato del centrosinistra Franco Ianeselli sarebbe decisamente favorito, con un risultato che oscilla tra il 51 e il 55%. Molto distaccato il candidato del centrodestra Andrea Merler, a cui andrebbero tra il 30 e il 34% dei voti. L’esponente del Movimento 5 Stelle Carmen Martini è invece accreditata di una percentuale che va dal 3,5 al 5,5, seguita dal centrista Marcello Carli, tra il 3 e il 5%. Percentuali minime per gli altri 4 candidati in corsa, che si spartirebbero il restante 5,5 – 7,5%.