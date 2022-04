Concerto di Vasco Rossi, la Protezione civile: “Nessuna influenza sulle attività dei medici di base”

Concerto di Vasco Rossi, Cisl medici: “I nostri professionisti non potranno raggiungere le loro sedi a Mattarello, Ravina e Aldeno”

“Come Cisl medici chiediamo di intervenire per tempo ad avvisare non solo i medici di base, che rischiano l’interruzione di pubblico servizio senza colpa alcuna, sia la popolazione stessa, soprattutto i fragili, i non deambulabili, coloro che attualmente attendono i medici nelle loro abitazioni per impossibilità a muoversi o per gravi patologie concomitanti”. Questa la […]