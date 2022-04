Trentino Trasporti, i biglietti per viaggiare disponibili nell’app MyCicero da lunedì 11 aprile

I biglietti di Trentino Trasporti sono disponibili sull’app MyCicero

I biglietti di Trentino Trasporti saranno disponibili nell’app MyCicero da lunedì 11 aprile: aumentano così le applicazioni per l’acquisto dei biglietti di bus, treno e funivia del trasporto pubblico dallo smartphone.

Alle app già abilitate, OpenMove e DropTicket, si aggiunge quindi anche MyCicero grazie alla collaborazione con Trentino Trasporti spa. Attraverso le app possono essere acquistati con uno sconto del 10% tutti i titoli di viaggio relativi ai servizi urbani – corsa semplice e giornalieri – di Trento, Rovereto, Alto Garda e Pergine ma anche extraurbani e ai servizi ferroviari della Ferrovia del Brennero fino a Borghetto, Mezzocorona e stazione di Ora, della Ferrovia della Valsugana fino a Primolano e della Ferrovia Trento Malè Mezzana.

I clienti possono quindi acquistare in modo semplice e veloce i biglietti del servizio di trasporto pubblico, utilizzando una delle app disponibili e pagando tramite carte di credito. Per convalidare ogni titolo di viaggio, ricevuto direttamente nell’app a pochi istanti dall’acquisto, è necessaria l’obliterazione a bordo tramite QR Code o NFC. Tutte le app sono disponibili gratuitamente su Apple Store (iOS) e Google Play (Android) senza costi extra per l’attivazione o il rinnovo del servizio.