Emergenza ucraina, al parco del Muse un “pomeriggio di primavera” per offrire un’occasione di svago alle persone accolte

Trento: l’arrivo delle prime famiglie dall’Ucraina

Un “Pomeriggio di primavera” e di solidarietà verso il popolo ucraino quello organizzato da Risto3 in collaborazione con Muse, Ac Trento, Arcobaleno Basket e Trentino Rosa Volley e le cooperative sociali La Coccinella, Arianna e Kaleidoscopio.

L’appuntamento, in calendario per domani, sabato 23 aprile, nasce proprio per “offrire un pomeriggio di svago alla popolazione ucraina, con particolare attenzione ai bambini”, dice Camilla Santagiuliana, presidente di Risto3. “Da un giorno all’altro – prosegue – queste persone hanno perso completamente la possibilità di vivere la loro quotidianità e sono state costrette ad abbandonare le loro case. In questo periodo di inserimento nella comunità trentina, riteniamo sia importante dimostrare loro la nostra vicinanza e, per quanto possibile, aiutarli a mettere in pausa per qualche ora la tristezza e l’angoscia. E’ proprio con quest’obiettivo che abbiamo coinvolto gli enti e le associazioni che hanno accolto il nostro invito con entusiasmo e piena collaborazione. E’ grazie al loro aiuto se questo evento può essere proposto con un programma così ampio di attività”.

Il pomeriggio si aprirà alle 14 per chiudersi alle 18 al parco del Muse. Collaborano anche il Cinformi, l’associazione Rasom e l’associazione Aiutiamoli a Vivere che, nel corso del pomeriggio, garantiranno un supporto linguistico. Danno il loro contributo alla buona organizzazione del pomeriggio anche Multiweb, Graffiti, Segata e De Eccher.

Ci saranno attività sportive e giochi curati da Ac Trento, Arcobaleno Basket e Trentino Volley Rosa. Il Muse curerà My handimals, dei momenti di creatività per trasformare le mani in simpatici e realistici animali. La Coccinella e cooperativa Arianna promuovono uno spazio “trucca bimbi”, ma anche laboratori con carta e non solo. Kaleidoscopio insegnerà ai bambini come prendersi cura delle biciclette, dalla normale manutenzione fino alla riparazione.

Intrattenimento anche per gli adulti, con accompagnamento musicale in chiave jazz con l’artista ucraina Alena Sharun. A completare la proposta, un picnic con merenda offerto da Risto3.

L’evento è aperto a tutta la comunità; in caso di maltempo sarà ospitato in località Vela, all’interno della palestra adiacente al parcheggio area ex Zuffo, con programmi e orari ridotti.