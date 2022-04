Pasqua ortodossa, il messaggio del vescovo Tisi: “Che il Signore abbia misericordia di questa nostra povera umanità”

Pasqua ortodossa, il Consiglio di Chiese Cristiane lancia un messaggio di unità e fratellanza

“Siamo consapevoli del fatto che per sé la Pasqua si rinnova tutti i giorni dell’anno, in ogni stagione della vita: la forza del Risorto non è certo confinabile in un solo giorno o in una sola celebrazione”. E’ un messaggio pasquale nel segno dell’unità e della fratellanza quello che ha lanciato il Consiglio di Chiese […]