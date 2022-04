Giornata della Liberazione, al Sanbapolis incontri, musica e riflessioni organizzati da Arci del Trentino

Lunedì 25 aprile al Sanbapolis musica, interventi e riflessioni per un pomeriggio organizzato da Arci del Trentino

C’è stato un cambio di location per l’iniziativa organizzata da Arci del Trentino per la Giornata della Liberazione, lunedì 25 aprile: a causa del maltempo le attività si terranno al Teatro Sanbapolis di Trento a partire dalle 17.30.

I partecipanti al progetto Promemoria Auschwitz 2022 racconteranno la loro esperienza a Mauthausen dalle 17.30 alle 18.

Ci sarà poi il live show “Barabba. Corso di sopravvivenza al paese reale”, tratto da “Il Terzo Segreto di Satira” e interpretato da Walter Leonardi, che veste i panni di Enrico, il buonista per antonomasia la cui necessità primaria, in questi tempi bui, diventa quella di scampare all’imperante successo dei sovranisti. Sarà proprio un manuale di sopravvivenza a salvarlo dalla sua sfortunata condizione di agnello e a trasformarlo in un lupo come loro, un formatore disinvolto e senza peli sulla lingua pronto a tenere banco. Il suo obiettivo? Spiegare ai buonisti come sopravvivere al mondo ormai in mano ai sovranità, mimetizzandosi e insegnando a comportarsi esattamente come loro.

Non mancheranno gli interventi di Andrea La Malfa, presidente di Arci del Trentino Apss, Mario Cossali, presidente di Anpi, Franco Ianeselli, sindaco di Trento, e Novella Volani, del Laboratorio storico di Rovereto.

Dalle 19.30, musica con le Libellule, un collettivo nato l’anno scorso che sta emergendo sulla scena regionale. Alexander Frizzera (voce) è accompagnato da Filippo Tonini (batteria), Loris Dallago e Davide Visintainer (percussioni), Francesco Dallago (basso), Matteo Tommaselli (chitarra), Filippo Corbolini (sax), Giulia Albertazzi e Sara Daves (voci).

Ci saranno anche i Queen of Saba e Voina. Queen of Saba Elettro-Duo Astro-Veneziano con appendici cyborg e un voluminoso bagaglio emotivo, la loro musica è un sound soft-elettronico crivellato di beat penetranti, trafitto da una voce Soul femminile, con influenze Alternative R&B, Reggae, Hip-Hop e Funky.

Voina è un gruppo musicale formatosi nel 2005 a Lanciano, in Abruzzo. Hanno ricevuto il Premio Mei come miglior gruppo emergente dopo la pubblicazione del loro album di debutto. Con il loro indie rock alternativo sono pronti per farci tornare (finalmente) a ballare e saltare insieme.

Durante l’evento è previsto il servizio bar. E’ necessario il Green Pass rafforzato e l’uso di mascherina FFP2.