Concerto di Vasco, pochi interventi d’emergenza dal punto di vista sanitario

A Trento partirà un nuovo corso di laurea in assistenza sanitaria

L’offerta formativa, in Trentino, si amplia con un nuovo corso di laurea triennale in assistenza sanitaria che sarà attivo dall’anno accademico 2022-2023, e le cui iscrizioni si apriranno a giugno di quest’anno. L’Università di Verona ha preso la decisione di aprire il corso di laurea a Trento in collaborazione con l’Ateneo trentino. Il corso di […]