A Calavino una serata informativa sulla riapertura del cementificio di Sarche

L’ambiente al primo posto: anche le Acli a fianco dei giovani di “Fridays for future”

Anche le Acli, con i giovani in Servizio civile presso le diverse strutture provinciali, hanno partecipato alla manifestazione di oggi promossa dagli studenti medi ed universitari per chiedere misure ed iniziative urgenti per bloccare gli incombenti cambiamenti climatici. Le Acli, assieme ai sindacati di CGIL, CISL e UIL, hanno ribadito in queste ore come sia […]