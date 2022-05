Turismo, diplomati i nuovi “Ambasciatori della Vallagarina”

Si è concluso il percorso di formazione dedicato agli operatori dei settori turismo, ristorazione e alberghiero nell’ambito del progetto “Ambasciatori della Vallagarina”, studiato da Apt Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo con la collaborazione della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, con l’obiettivo di elevare ulteriormente il livello qualitativo del turismo in Vallagarina.

Un progetto che ha visto coinvolti circa 40 operatori che lavorano a contatto diretto con il pubblico nei settori strategici per la promozione del territorio e dell’enogastronomia della Vallagarina, a cui è stato consegnato il diploma di Ambasciatori della Vallagarina. Due i corsi fra cui gli stessi hanno potuto scegliere, ciascuno della durata di tre mezze giornate: il primo corso il 12, 19 e 26 maggio, il secondo corso il 13, 20 e 27 maggio. Durante le lezioni, svolte in forma di degustazione delle etichette delle cantine aderenti al progetto, sono stati forniti strumenti conoscitivi per facilitare la promozione dei prodotti locali che caratterizzano questo angolo di Trentino, facendo così diventare gli operatori turistici dei veri e propri ambasciatori del territorio. Nei momenti formativi è stato inoltre dato un grande spazio al racconto del legame inscindibile fra vino e territorio e ribadita l’importanza di comunicare in modo efficace all’ospite la possibilità di degustare e acquistare prodotti a km 0, oltre a fruire di esperienze e attività proposte dagli operatori del settore per avere una vacanza più completa e diversificata. Gli incontri si sono tenuti alla Locanda delle Tre Chiavi, alla Casa del Vino di Isera e alla Distilleria Marzadro di Nogaredo per stimolare, promuovere e rafforzare le relazioni tra imprese produttrici ed operatori turistici.

Obiettivo del tutto centrato – spiega con entusiasmo Giulio Prosser, presidente dell’Apt Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo. Segno questo della volontà dei nostri capaci e bravissimi operatori di voler elevare le proprie conoscenze e di voler sviluppare una maggiore consapevolezza del territorio e delle sue produzioni a filiera corta. Si è incentivata ulteriormente la cooperazione tra i diversi attori che sono parte della catena del turismo enogastronomico.

Al termine del percorso, numerosi i riscontri entusiasti ricevuti direttamente dagli operatori partecipanti, sempre più convinti della necessità di creare una rete fra le aziende della Vallagarina per procedere insieme in un’unica direzione partendo in primis proprio da iniziative come questa. Visto il grande interesse suscitato e la grande partecipazione, l’iniziativa avrà quindi un sicuro proseguo in autunno.