Ledro Sky, domenica 12 giugno 500 runner in gara lungo il “Senter dele Greste”

Domenica 12 giugno torna la “Ledro Sky”

Saranno circa 500 i runner nazionali e internazionali a contendersi la seconda tappa del circuito “La Sportiva Mountain Running Cup” domenica 12 giugno in Val di Ledro.

Oggi (7 giugno) all’Hotel Mezzolago è stata presentata la “Ledro Sky – Senter dele Greste”, il rinomato evento di corsa “a fil di cielo”.

“Quest’evento è un fiore all’occhiello della Val di Ledro – ha dichiarato Luca Zendri, assessore allo sport e al turismo – che contribuisce a promuovere e far scoprire anche le aree più lontane dal Lago di Ledro, oltre a ribadire il posizionamento di questo territorio nel turismo e nello sport outdoor, sempre nel rispetto della natura”.

Oltre a lui, hanno partecipato alla conferenza stampa Silvio Rigatti, presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo sta, Paolo Ferrari, presidente della Società Sportiva Dilettantistica Tremalzo, che organizza l’evento, e Marco Baruzzi, presidente della Cassa Rurale di Ledro.

“Il turista che viene in Valle di Ledro lo fa non solo per correre e allenarsi – ha detto Silvio Rigatti, presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo spa -, ma per vivere il territorio. La Ledro Sky è un appuntamento importante per valorizzare la montagna attraverso lo sport, con una visione di turismo sostenibile. In tanti arrivano dall’Italia e dall’estero per partecipare a questa manifestazione, e per noi rappresenta un significativo valore aggiunto, del tutto in linea con la nostra mission”.

La gara è la seconda prova ufficiale del circuito “La Sportiva Mountain Running Cup”, giunto quest’anno alla sua decima edizione. Un vero e proprio concentrato di skyrunning con un percorso di 19 km e 1.610 metri di dislivello positivo, attraverso camminamenti, trincee e vette che circondano il lago di Ledro.

Mezzolago sarà sede di partenza e di arrivo della prova. Il tempo per completarla è di 4 ore e 30 minuti. Il punto più elevato è la vetta di Cima Parì, a 1.988 metri, dove sarà posto il traguardo volante intitolato alla memoria di Damiano Gnuffi, appassionato podista ledrense e cofondatore della SSD Tremalzo.

Una volta doppiata la cima si imboccherà il “Senter dele Greste”, che porterà a Cima Sclapa (1887 metri) e a Bocca Dromaè (1675 metri), da dove il percorso risalirà fino a Cima d’Oro (1802 metri) per poi iniziare la picchiata verso l’arrivo.

Il trentino Cesare Maestri e la valtellinese Alice Gaggi sono stati i primi atleti a fare ritorno al paese, nel 2021: hanno tagliato il traguardo rispettivamente in 1 ora e 46 minuti e 22 secondi e in 2 ore e 13 minuti e 3 secondi, stabilendo in entrambi i casi il record del percorso.

Tra i 500 nomi degli atleti che si sono iscritti quest’anno alla “Ledro Sky”, spiccano quelli di Stian Angermund, Andrea De Biasi, Jean Baptiste Simukeka, Daniele Andreis, Simone Costa, Mattia Tanara, Federico Presa, Christian Modena, Stefano Gardener, Gil Pintarelli, Marco Zanga, Sergio Bonaldi, Andrea Rota, Luca Arrigoni, Martina Bilora, Elisa Pallini, Fabiola Conti e Martina Valmassoi.

“Viviamo in un paradiso terrestre come la Val di Ledro – ha commentato Paolo Ferrari, presidente della SSD Tremalzo -, e noi ci impegniamo al massimo per valorizzarla, credendo in un percorso, quello della corsa in montagna, che abbiamo ripreso 10 anni fa. Siamo grati alle associazioni del territorio e agli sponsor, che ci forniscono il massimo del sostegno, ricompensando tutti i nostri sforzi. Ripartire dopo il 2020 non è stato difficile, ma questo oggi ci dà ulteriore soddisfazione nell’essere tornati a questi livelli, e di continuare a far parte di un circuito prestigioso come ‘La Sportiva Mountain Running Cup'”.

IL PROGRAMMA DI “LEDRO SKY – SENTER DELE GRESTE” 2022

Sabato 11 giugno:

dalle ore 16 alle ore 18: consegna pettorale, chip e pacco gara presso l’ufficio gare di Mezzolago

Domenica 12 giugno:

ore 7: consegna pettorale, chip e pacco gara presso l’ufficio gare di Mezzolago

ore 08.30: appello alla partenza, spunta atleti e successivo briefing gara

ore 9: partenza gara

Al termine della competizione, dopo le premiazioni, la festa continuerà con intrattenimento musicale e punti ristoro nel centro di Mezzolago.

IL PACCO GARA “LEDRO SKY – SENTER DELE GRESTE” 2022

Gli atleti iscritti riceveranno il pacco gara che comprende una t-shirt firmata Crazy Idea – azienda specializzata in abbigliamento tecnico da montagna -, realizzata con la tecnologia Graphene che regola la temperatura corporea e con proprietà batteriostatiche. La maglietta è personalizzata con una grafica rinnovata delle greste della Valle di Ledro da Cima Parì a Cima d’Oro.

Incluso nel pacco gara anche un campanaccio marchiato Ledro Sky e Crazy Idea per permettere agli accompagnatori di tifare gli atleti lungo il percorso.