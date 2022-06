Violenza contro le donne, a Romagnano si parla di “revenge porn”

Prosegue “Alla luce del giorno”, progetto culturale di ampio respiro mirante a promuovere sensibilizzazione e conoscenza sul tema della violenza contro le donne, tenendo viva l’attenzione con appuntamenti a cadenza mensili, fino a novembre. Ideata dalla Circoscrizione di Ravina e Romagnano con il Comune di Trento, in collaborazione con Biblioteca, Pro Loco, scuole dell’Infanzia e Primaria e numerose associazioni del sobborgo, la rassegna mira a favorire “un cammino di comprensione, consapevolezza e ascolto per creare non soltanto informazione capillare, ma anche educazione e formazione”.

Il quinto incontro in calendario, intitolato “Istruzioni per l’uso: dove andare, chi chiamare, a quali strutture rivolgersi in caso di violenza in generale e nella fase adolescenziale”, si svolgerà venerdì 10 giugno, allo Spazio 360-Centro Civico di Romagnano, in via Sette fontane, n.1, ed è dedicato all’approfondimento del tema dal punto di vista giuridico e psicologico. Moderati da Dafne Roat, giornalista di cronaca giudiziaria del Corriere del Trentino, gli ospiti, autorevoli professionisti trentini che quotidianamente affrontano il tema della violenza, in particolar modo durante l’adolescenza, parleranno anche di “revenge porn” e delle conseguenze psicologiche della violenza domestica su bambini e bambine che ne sono testimoni.

Ad introdurre il tema della “violenza diretta” e della “violenza assistita” – spiegano i promotori – sarà l’avvocata Annelise Filz, che anticiperà i temi trattati da Mauro Berti, Ispettore della Polizia di Stato e responsabile dell’Ufficio Indagini Pedofilia del Compartimento Polizia Postale di Trento. L’ispettore illustrerà l’articolo 612 ter del Codice penale riguardante la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, tracciando una mappa utile a genitori ed educatori per comprendere le dinamiche del fenomeno e orientarsi per prevenirlo.

Al centro dell’intervento dello psicologo e psicoterapeuta Michele Facci, perito e consulente tecnico d’Ufficio al Tribunale di Trento, il “Codice Rosso”, l’inattendibilità dei dati a disposizione, la responsabilità dei media e la tutela dei minori che assistono a episodi di violenza. Insieme alla psicologa e psicoterapeuta Serena Valorzi, Facci e Berti hanno pubblicato “Generazione Cloud. Essere genitori ai tempi di Smartphone e Tablet” (Erickson, 2013), “Cyber Bullismo. Guida completa per genitori, ragazzi e insegnanti” (Reverdito, 2017). Berti e Valorizi sono autori anche di “Cercami su Instagram. Tra Big Data, solitudine e iperconnessione” (Reverdito, 2019).

L’incontro serale sarà preceduto, alle 17, allo Spazio 360 di Romagnano, da un’iniziativa promossa dalla Biblioteca di Ravina, intitolata “Il rispetto nell’amore tra letterati e letteratura”, viaggio tra i testi letterari e le vite delle autrici a cura della professoressa Silvana Poli.

Prossimo appuntamento venerdì 8 luglio, alle 20.30, con la testimonianza di Lucia Annibali, “Un caso di cronaca che ha colpito al cuore l’Italia”, e la senatrice trentina Donatella Conzatti. L’incontro sarà dedicato alla “Relazione sui trattamenti per uomini autori di violenza nelle relazioni affettive e di genere: prevenire e trattare la violenza maschile sulle donne per mettere in sicurezza le vittime”, approvata dal Senato all’unanimità. A seguire Interpretazioni musicali a cura dell’associazione “Aurora”.