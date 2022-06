Torna il Sipario d’Oro in versione estiva

Il Sipario d’Oro

Diciassette appuntamenti in sei comuni della Vallagarina, spettacoli per tutte le età, affermate compagnie teatrali regionali e nazionali, location suggestive e di grande fascino per un lungo mese di

luglio all’insegna del teatro. Sono questi gli elementi che compongono il Circuito estivo del Sipario d’Oro, Festival nazionale di teatro amatoriale giunto alla quarantunesima edizione, presentato nella splendida cornice del parco Guerrieri Gonzaga di Villa Lagarina. L’idea di dare vita ad una versione estiva del Sipario d’Oro, promosso dalla Comunità della Vallagarina ed organizzato dalla Compagnia di Lizzana “Paolo Manfrini” con il contributo della Provincia autonoma di Trento, della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, e dei main sponsor Altemasi Trento doc, Distilleria Marzadro e Cassa di Trento, risale alla scorsa estate: alcuni spettacoli in calendario nella programmazione tradizionale del Festival di teatro amatoriale (febbraio-marzo) erano stati sospesi a causa della pandemia e quindi recuperati nel mese di luglio in spazi all’aperto riscontrando grande interesse e partecipazione di pubblico.

Di quel successo, a testimonianza della voglia di “rinascita” e di partecipazione collettiva ad eventi culturali e di divertimento, gli organizzatori ne hanno fatto tesoro per proporre i 17 spettacoli in 6 comuni diversi da quelli dell’edizione invernale. Lo spirito che anima la nuova stagione teatrale ed il calendario degli eventi del Circuito estivo sono stati illustrati, dopo il benvenuto da parte del marchese Carlo Guerrieri Gonzaga e gli indirizzi di saluto di Provincia e Regione Trentino Alto Adige e APT Rovereto Vallagarina e Monte Baldo, dal commissario della Comunità della Vallagarina Stefano Bisoffi, dalla presidente della Compagnia di Lizzana Marisa Bruschetti, dai sindaci e dei rappresentanti delle amministrazioni comunali coinvolte, vale a dire Ala, Avio, Brentonico, Nogaredo, Villa Lagarina con la novità di Calliano.

Sei comuni, in aggiunta ai cinque del Circuito invernale, con una proposta complessiva di 37 rappresentazioni. “Un impegno – è stato detto – che conferma l’importante funzione della realtà amatoriale, indispensabile alla crescita culturale del territorio. Un delicato lavoro per tenere vivo l’interesse per l’arte del teatro creando un pubblico sempre attento e curioso che guarda e spera

nella forza delle nuove generazioni. Il Sipario d’Oro proporrà ancora una volta una grande stagione per rinnovare l’offerta verso questa forma di teatro che esprime la passione e l’impegno di chi lo fa”.

E l’assessore provinciale alla cultura Mirko Bisesti, non potendo partecipare di persona ha inviato il proprio “saluto agli organizzatori e a tutti i presenti amanti del teatro. -aggiungendo – Il termine “amatoriale” non rende tuttavia giustizia alla passione e all’impegno di chi lo fa. II teatro delle compagnie filodrammatiche costituisce una realtà indiscutibilmente viva e dinamica: è formato da ottimi attori, in grado di mettere in scena lavori con qualità professionale, che poco o niente hanno da invidiare alle compagnie di professionisti; è linfa vitale per le piccole e grandi comunità; da esso provengono insegnamenti importanti, primo fra tutti lo spirito di gruppo, ma anche la passione per l’arte e per lo stare insieme.”

Il Festival di teatro amatoriale Circuito estivo prende il via il primo luglio ad Avio per concludersi il 30 luglio ad Ala: gli spettacoli sono previsti il giovedì, il venerdì e il sabato in giardini, parchi, cortili di palazzi e luoghi che hanno segnato la storia dei paesi. Per questo cartellone non sono previsti abbonamenti ma la Sipario Passepartout, ovvero una pass prepagata del costo di 20 euro che dà diritto a scegliere quattro spettacoli fra quelli in programma nei diversi Comuni. Per i possessori della Sipario Passepartout e della Sipario d’Oro Card, che si ottiene acquistando nei negozi del Consorzio Rovereto InCentro, previste riduzioni sui biglietti d’ingresso nei luoghi della cultura a Rovereto e in Vallagarina. Sconti speciali sui biglietti del Festival per i visitatori di musei e castelli lagarini.

La segreteria del Festival è attiva dal 13 giugno al 30 luglio tutti i giorni esclusa la domenica dalle 15 alle 18 esclusivamente al telefono 333 1853967 anche WhatsApp o mail prenotazioni@compagniadilizzana.it . Il programma on-line è disponibile a partire dal 10 giugno mentre l’acquisto dei biglietti, sempre on-line, è possibile dal 20 giugno. Tutte le informazioni con il programma dettagliato si trovano sul sito www.sipariodoro.it