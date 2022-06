Le iniziative in Trentino per la Giornata Mondiale del Rifugiato 2022

Foto Centro Astalli Trento

Sarà celebrata anche in Trentino la Giornata Mondiale del Rifugiato 2022, che come ogni anno cade il 20 di giugno per per commemorare l’approvazione nel 1951 della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Diverse le iniziative che saranno organizzate, in particolare nel fine settimana precedente, con due giornate di parole, incontri, musica, cibo e divertimento, per ribadire l’importanza della protezione internazionale, e per costruire comunità attorno a chi, in fuga dal proprio paese, chiede di essere accolto e protetto.

Venerdì 17 giugno alle 20.45, presso l’Aula Magna del Polo Culturale Diocesano Vigilianum, in Via Endrici 14 a Trento, si svolgerà un interessante dibattito sul tema della Giornata Mondiale del Rifugiato 2022: Chiunque, ovunque, sempre, con la partecipazione di Ester Gallo, Master DIRPOM – Università di Trento; Angelica Villa, Refugees Welcome Italia e Sara Zanatta, Fondazione Museo Storico del Trentino (HistoryLab Magazine), che sarà moderato da Marianna Malpaga, giornalista di Vita Trentina.

Sabato 18 giugno invece, a partire dalle 16.30 al Parco Gino Colorio / Parco Amico (Brione) di via Silvio Pellico 28 a Rovereto, prenderà il via una lunga giornata di banchetti, musica, performance e giochi. Questo il programma:

• 16:30 – giochi di ruolo, laboratori creativi e manuali, letture animate, pitture e origami a cura delle associazioni… per tutte le età!

• 18:45 – saluto delle autorità

• 19:30 – performance teatrale “Persona singolare. Chi racconta la mia storia?” di Maura Pettorruso, con Stefano Pietro Detassis, Sherif Diallo, Andrea Visibelli

• 20:00 – cena conviviale: porta le tue stoviglie, del cibo e delle bevande da condividere!

• 20:45 – concerto di Fela Beat

• 21:30 – concerto di Nana Motobi & the Abe Pe Show crew