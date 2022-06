Lo spazio giovani del Santa Chiara cerca un nome

Trento Giovani e CSV lanciano una call per trovare un nome allo spazio giovani al Santa Chiara

Lo spazio giovani che si affaccia sul parco Santa Chiara di Trento cerca un nome. Aprirà nel corso del 2023 e sarà “un luogo aperto, accogliente, dove condividere idee, incontri, momenti significativi con persone e realtà diverse”, spiega l’ufficio Politiche giovanili del Comune che, in collaborazione con CSV Trentino, ha coinvolto alcuni ragazzi della città per immaginare il futuro di questo luogo.

“Un luogo che amplifica le voci, che stimola la creatività in tutte le sue forme, che porta i sogni nella realtà”, si legge ancora nel comunicato stampa che lancia la domanda “Come mi chiami?” per chiedere a tutti di pensare a un nome per questo spazio.

La call è lanciata dall’ufficio Politiche giovanili e CSV Trentino, che chiedono ai giovani della città, fino alla fine dell’estate, di dare un nome a questo luogo prendendo spunto dalle idee nate durante il percorso “Nextn-Exmensa”, partito nel gennaio 2020. Il percorso ha coinvolto un gruppo di ragazzi della città per immaginare il futuro del nuovo spazio destinato ai giovani.

aQuesto spazio sarà un luogo per “ideare e organizzare iniziative, per ascoltare buona musica e vivere eventi culturali, per partecipare a incontri formativi, studiare o lavorare”.

Il form per dare un nome allo spazio è disponibile sul sito di Trento Giovani (qui il link). Al termine del concorso, le proposte più interessanti saranno pubblicate e messe ai voti.