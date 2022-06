Si torna a morire per Covid in Trentino martedì 21 giugno

Dopo un lungo periodo senza decessi, torna a registrare morti il bollettino Covid quotidiano dell’Azienda sanitaria. Nella giornata di oggi infatti sono purtroppo due i nuovi decessi per Coronavirus in Trentino: si tratta due uomini, un over 70 e un over 90 entrambi vaccinati ma con patologie pregresse, entrambi deceduti in ospedale. Lo segnala il report odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

I nuovi casi sono 384. Di questi 6 casi sono stati rilevati al molecolare (su 248 test effettuati) e 378 all’antigenico (su 1.509 test effettuati). I molecolari poi confermano 4 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

I pazienti ricoverati sono 31 (+1), di cui nessuno in rianimazione (-1). Nella giornata di ieri sono stati registrati 5 nuovi ricoveri e 2 dimissioni.

Questa la ripartizione dei nuovi casi per fasce di età:

3 tra 0-2 anni

1 tra 3-5 anni

5 tra 6-10 anni

2 tra 11-13 anni

10 tra 14-18 anni

109 tra 19-39 anni

129 tra 40-59 anni

58 tra 60-69 anni

39 tra 70-79 anni

28 di 80 anni e oltre.

I guariti salgono di 224 e portano il totale da inizio pandemia a quota 167.375. I casi attivi sono 2.072, 163 più di ieri.

I vaccini somministrati sono arrivati al numero di 1.225.474, di cui 428.373 seconde dosi e 346.450 terze dosi.