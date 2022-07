Trento Aperta, venerdì e sabato in piazza Dante arriva il dj set e tanti eventi in tutta la città

Dalla musica dal vivo nei parchi cittadini alle attività per i più piccoli. Dagli aperitivi a tema agli spettacoli teatrali. Per chi rimane in città, anche il prossimo weekend “allungato” si prospetta ricco di eventi e svago per tutti i gusti e le età. Tra i tanti appuntamenti del ricco calendario di Trento Aperta, da segnalare l’ultima, imperdibile serata dei “Suoni delle Albere” con la musica Klezmer in programma domani sera, 7 luglio. E poi Tutti al Santaa2022, che venerdì trasforma in una spiaggia urbana l’ex parco Santa Chiara. E poi ancora, venerdì e sabato, il dj set al parco di piazza Dante e gli spettacoli al Teatro Capovolto.

Di seguito gli appuntamenti principali da giovedì 7 a domenica 10 luglio (per maggiori informazioni e per il calendario completo degli eventi: https://www.trentoaperta.it/):

Giovedì 7

I giovedì in Piazza a Piedicastello , alle 18 : un incontro ricco di attività per i bambini e un divertente spettacolo di marionette

Salotti Urbani – Iggy Pop e gli Stooges , musica e chiacchiere per raccontare la più recente cultura musicale con Giuliano Lott, giornalista, musicista, critico musicale; dalle 18.30 in Piazza di Piedicastello

Drink’n’Think , l’aperitivo informale per avvicinarsi alla scienza; dalle 18 sulla terrazza del Muse Cafè

Muse Fuori Orario , dalle 21 musica, attività e performance per vivere il museo come mai prima d’ora

I suoni delle Albere , dalle 21 musica dal vivo con il Minimal Klezmer Trio nella cornice del Parco Fratelli Michelin

Alexo, s pettacolo teatrale della rassegna Teatro Capovolto, alle 21 in Piazza Battisti

Venerdì 8

E allora disegno! , spettacolo di teatro-danza per bambini al Parco Gocciadoro, alle 18

Tutti al Santaaa!2022 , dalle 18 musica, cibo, bevande, Vintage party e molte altre sorprese all’ex Parco S. Chiara

Il passo del respiro , musica dal vivo al Teatro Capovolto; alle 21 in Piazza Battisti

Il Divin Purgatorio , concerto e dj set in Piazza Dante dalle 22

Sabato 9

La Signorina Sinforosa Raccontastorie, teatro, giochi, filastrocche e letture animate dalle 17 all’ex Parco Santa Chiara

Frida Bollani Magoni , concerto di musica al Teatro Capovolto; alle 21 in Piazza Battisti . Esibizione al pianoforte di un’artista giovanissima, che ha suonato al Quirinale, all’inaugurazione della Special Olympics, in radio e in Tv

Il Divin Purgatorio , concerto e dj set in Piazza Dante dalle 22

Domenica 10