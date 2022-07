Temporali in arrivo, allerta gialla fino a mercoledì 27 luglio

Torna la pioggia sul Trentino, almeno secondo le ultime previsioni di MeteoTrentino, per cui la Protezione civile ha emesso un’allerta gialla, a partire dal pomeriggio di oggi, lunedì 25 luglio, e fino alle ore 8 di mercoledì 27 luglio.

Le attese infiltrazioni di aria più fresca in quota favoriranno lo sviluppo di temporali localmente intensi. Le precipitazioni saranno probabilmente più diffuse e forti nella serata odierna e risulteranno quasi stazionarie o in lento movimento verso est. Localmente saranno possibili forti raffiche di vento, precipitazioni abbondanti in poco tempo, frequenti fulmini e grandinate.

La Protezione civile invita quindi la popolazione a porre massima attenzione alle condizioni dei luoghi da percorrere, anche con automezzi, evitando di immettersi in aree che presentino condizioni anomale o di pericolo, ed evitando l’avvicinarsi ai corsi d’acqua, alle piste ciclabili prossime ai corsi d’acqua, a zone depresse (conche e sottopassi), alle rampe ed ai versanti che possono subire smottamenti; comunicare tempestivamente al numero unico 112 eventuali situazioni di emergenza (per chiunque si trovi sul territorio dei cinque Comuni del Primiero contattare il numero verde di emergenza 800 112000).