Marmolada, chiusa ieri la “fase due”

Val di Fassa, sabato 9 luglio lutto cittadino per la Marmolada

Lutto cittadino in tutti i comuni della Val di Fassa. Domani, sabato 9 luglio, una giornata per ricordare la tragedia della Marmolada. “Ringrazio le amministrazioni e le comunità locali per la vicinanza e la sensibilità che ci hanno dimostrato in questi giorni”, ha detto il sindaco di Canazei Giovanni Bernard nel comunicare la giornata di […]