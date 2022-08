Il calcio dilettantistico riparte dai dirigenti

La presentazione dei tornei stamane a Villa Madruzzo (foto FB FigcTrento)

Ha scelto il clima solenne e promettente della presentazione dei calendari della stagione 2022-2023 il presidente della FIGC trentina Stefano Grassi per puntare l’attenzione sul valore del volontariato, essenziale per il movimento sportivo trentino. “Non saremmo riusciti a superare questi due anni difficili – ha osservato nel suo apprezzato intervento l’avv. Stefano Grassi, a metà del suo mandato – senza l’apporto decisivo dei dirigenti di tutte le società. Per questo vi invito a insistere anche sui giocatori ancora in attività perchè si formino e si sperimentino anche come dirigenti: è un modo per far crescere l’appartenenza e il patrimonio culturale e sociale della nostra attività”.

Tengono anche i numeri delle iscrizioni ai tanti campionati del Comitato di Trentino (un certo calo solo in seconda categoria, che sarà riqualificata il prossimo anno con molte retrocessioni dalla prima categoria), fra i quali la novità è data dal calcio a 7, “un’occasione per mantenere tanti giovani in attività – come ha spiegato anche il dirigente Marco Rinaldi – quando non ci sono le risorse umane per fare un campionato di calcio a 11”.

Altra storica novità durante la presentazione tenutasi presso Villa Madruzzo è la Coppa Dao Conad, la tradizione coppa di preparazione al campionato, che adotta quest’anno una coraggiosa formula “all’inglese” con 22 quadrangolari in cui squadra di seconda categoria si misureranno anche con società di promozione ed eventualmente, al secondo turno, anche di eccellenza.

Applaudito anche l’intervento del presidente AIA Giorgio Dalprà, che ha sottolineato la possibilità del doppio interessamento: i calciatori under 18 possono sia giocare che arbitrare (in girone diversi dalla propria squadra), sperimentando così la passione del fischietto che è un altro modo piacevole di “scendere in campo”.

Il calendario completo dei campionati dilettantistici è disponibile nel sito www.figctrento.it