Covid-19, martedì 23 agosto nessun decesso e 392 casi

Covid-19, martedì 8 marzo un decesso e 403 nuovi contagi

C’è un decesso per Covid-19 in Trentino oggi, martedì 8 marzo. “Si tratta di un anziano over 80, non vaccinato, soffriva di altre patologie – fa sapere l’Apss -; era ricoverato in ospedale”. I nuovi contagi sono 403, a fronte di quasi 5mila tamponi analizzati: 4.346 antigenici (387 quelli rinvenuti positivi) e 365 molecolari (16 […]