In Trentino stanno arrivando le prime tessere sanitarie senza chip

In Trentino arrivano le prime tessere sanitarie senza chip

Sono in arrivo in Trentino le prime tessere sanitarie sprovviste di chip. Il motivo, come ha sottolineato il Ministero dello sviluppo economico, è la carenza mondiale di semiconduttori, le materie prime necessarie alla realizzazione di componenti elettronici.

Il microprocessore è necessario per l’utilizzo della tessera sanitaria anche come Carta nazionale dei Servizi (TS-CNS) o Carta provinciale dei servizi (TS-CPS) in Trentino e dei servizi online della pubblica amministrazione.

La nuova tessera senza chip svolge appieno le sue funzioni principali: è valida come codice fiscale, garantisce l’accesso alle prestazioni del sistema sanitario nazionale – come la prenotazione delle visite – e permette l’accesso all’assistenza sanitaria nell’Unione Europea.

“In Trentino – precisa Trentino Digitale spa – sono poco più di 18mila i cittadini che utilizzano la tessera sanitaria per i servizi digitali, contro gli oltre 220mila che invece preferiscono Spid, la nuova identità digitale italiana”.

Per ovviare al disservizio, il governo ha deciso di recente di prorogare la validità del certificato che consente di utilizzare la tessera sanitaria in scadenza come identità digitale fino al dicembre 2023. Il cittadino che si ritrova la nuova tessera sanitaria senza chip e intende comunque accedere ai sistemi digitali dovrà utilizzare entrambe le tessere: la nuova tessera sanitaria per l’ambito sanitario e la precedente TS/CPS (con il chip) per la parte digitale.

I cittadini trentini che riceveranno la nuova tessera sanitaria senza il microchip (TS) potranno continuare ad utilizzare fino al 31 dicembre 2023 la precedente con microprocessore (TS/CPS), attivata in passato, anche se riporta sul fronte la data di validità già scaduta. Questo per permettere ai cittadini di continuare ad usufruire dei servizi digitali sui portali istituzionali della pubblica amministrazione per i quali è richiesto l’accesso con identità digitale. Qui tutte le informazioni per richiedere Spid in Trentino

I servizi digitali riguardano ad esempio sanità (cartella clinica), scuola (iscrizioni e registro elettronico), catasto, contributi pubblici, iscrizioni concorsi, iscrizione elenco telematico imprese, pagamenti alle pubbliche amministrazioni. Come detto, tutti accessibili sia con tessera sanitaria con chip sia con Spid.

COME PROROGARE LA TESSERA SCADUTA CON CHIP

Innanzitutto va sottolineato che l’operazione di proroga va effettuata prima della scadenza della vecchia tessera TS/CPS. La procedura di estensione del certificato di autenticazione della precedente tessera sanitaria con microchip è disponibile al seguente indirizzo: https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/elenco-driver-cittadini-modalita-accesso.

Una volta entrati nel portale, si dovranno seguire le istruzioni per l’eventuale adeguamento del software ed avere sottomano il Pin e il Puk della tessera sanitaria in scadenza. I due codici sono stati consegnati all’utente al momento della prima attivazione della tessera TS/CPS e sono comunque recuperabili presso gli sportelli sul territorio che si occupano dell’assistenza. In calce è disponibile il link con le informazioni e la lista degli sportelli in Trentino.

Svolte le verifiche e gli adeguamenti, il cittadino può procedere alla lettura della tessera grazie al lettore di smart card. Il sistema, riconosciuto il documento, abilita la proroga della validità della card, selezionando il bottone “Rinnova”. La procedura prevede l’accettazione dell’informativa sulla privacy, l’inserimento dei codici Pin e Puk.

Terminata la registrazione, la precedente tessera sanitaria con chip (TS/CPS) potrà essere utilizzata, solo per i servizi online della pubblica amministrazione, fino alla fine del prossimo anno. Info Sportelli territoriali Trentino: https://www.provincia.tn.it/Servizi/Attivare-la-Carta-Provinciale-dei-Servizi-CPS.