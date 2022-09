Covid-19, sabato 3 settembre un decesso e 285 casi

Covid-19, lunedì 22 agosto nessun decesso e 98 casi

Non c’è nessun decesso per Covid-19 lunedì 22 agosto in Trentino. E non ci sono neanche pazienti in rianimazione, mentre aumentano leggermente i pazienti ricoverati in ospedale. “Si confermano le buone notizie di ieri sul fronte Covid-19”, riporta la nota dell’Apss. I casi di positività registrati nelle ultime 24 ore sono 98, su oltre 550 […]