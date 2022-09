Nel weekend a Trento due appuntamenti per “Al mio quartiere ci penso anch’io”

L’ex centro civico di Povo sarà ristrutturato

Il Comune di Trento ha annunciato oggi l’imminente ristrutturazione dell’ex Centro Civico di Povo, che sarà trasformato in una struttura funzionale sia alle nuove funzioni che alle esigenze contemporanee di comfort e di basso consumo energetico degli edifici pubblici. I lavori per la riqualificazione dell’edificio, che si trova a Povo in via Salé 1, costeranno […]