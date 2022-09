Elezioni, alle 12 in Trentino affluenza al 19,63%

Amministrative, alle 23 di domenica affluenza al 49,42%

Sfiora la metà degli aventi diritto, fermandosi al 49,42%, il dato relativo all’affluenza ai seggi a livello provinciale alle ore 23 di domenica 20 settembre, al termine della prima giornata di voto per le amministrative in Trentino. Le operazioni di voto per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali in 156 comuni della provincia, […]