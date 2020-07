Non solo le elezioni amministrative, che in Trentino chiameranno alle urne gli abitanti di ben 158 comuni: i prossimi 20 e 21 di settembre si voterà anche per il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari.

Ad annunciarlo una nota del Commissariato del Governo di Trento, che annuncia anche gli orari del voto: domenica 20 settembre dalle 7 alle 23, mentre lunedì 21 dalle 7 alle 15.