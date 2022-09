Elezioni politiche, i risultati in Trentino (con un’Italia che si sveglia a destra)

Il Trentino è in zona gialla da lunedì 20 dicembre

Lunedì 20 dicembre, il Trentino passa in zona gialla. La comunicazione ufficiale del Ministero della Salute arriverà in giornata; nel frattempo, l’amministrazione provinciale ha dato la notizia del cambio di colorazione, che durerà almeno 15 giorni. Le mascherine, in zona gialla, devono sempre essere indossate (anche all’aperto). Non vi è l’obbligo di indossare questo dispositivo […]