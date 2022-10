L’agenda dell’arcivescovo Tisi per il mese di ottobre

Pentecoste, doppio appuntamento nel Duomo di Trento con l’arcivescovo Tisi

Doppio appuntamento in cattedrale a Trento con l’arcivescovo Lauro Tisi per la solennità di Pentecoste. Sabato 4 giugno si tiene la veglia di preghiera animata da Movimenti e associazioni ecclesiali e accompagnata dal coro liturgico Beato Rosmini di Rovereto. Domenica 5 alle 10, invece, ci sarà una messa in diretta tv su Telepace Trento. All’interno […]