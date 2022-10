Covid-19, mercoledì 5 ottobre nessun decesso e 760 casi

Covid-19, venerdì 22 luglio un decesso e 686 contagi

C’è un decesso anche oggi, venerdì 22 luglio, per Covid-19 in Trentino: un uomo vaccinato di circa 80 anni, venuto a mancare in ospedale, dove era curato anche per altre patologie. Nelle ultime 24 ore i contagiati sono stati 686, mentre i pazienti ricoverati sono 87, di cui 3 in rianimazione. La maggior parte dei […]