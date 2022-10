A Lomaso arriva la 13esima edizione della “Festa della patata”

Brevi chiusure tra Saone e Ponte Arche dal 14 al 18 marzo

Brevi chiusure sulla strada statale SS237 da lunedì 14 fino fino a venerdì 18 marzo, in particolare sul tratto di strada tra Saone e Ponte Arche per taglio alberi pericolanti. La fascia oraria in cui avverrano i lavori sulla strada sono dalle 8 alle 17. Si potrà transitare anche nelle ore indicate, ma i tempi […]