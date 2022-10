Covid-19, giovedì 13 ottobre nessun decesso e 750 casi

Covid-19, giovedì 28 luglio nessun decesso e 533 positivi

Non c’è nessun decesso per Covid-19 giovedì 28 luglio in Trentino. Sono stati rilevati nelle ultime 24 ore 533 casi positivi, come riporta il bollettino quotidiano dell’Apss. I pazienti attualmente ricoverati risultano 71, di cui 2 in rianimazione. Nella giornata di ieri si sono registrati 5 nuovi ricoveri a fronte di 16 dimissioni. Dei nuovi […]