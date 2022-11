Covid-19, lunedì 7 novembre nessun decesso e 48 casi

Covid in Trentino: ancora zero decessi, i nuovi casi sono 38

Restano buoni i dati sul fronte coronavirus in Trentino: anche oggi infatti si continuano registrare zero decessi e zero malati covid in rianimazione, come testimonia il bollettino quotidiano diffuso oggi da Apss. Non ci sono nuovi ricoveri ospedalieri conseguenti ai contagi; ieri c’è stata una dimissione e quindi attualmente i pazienti covid ricoverati sono 6 […]