Covid-19, mercoledì 16 novembre nessun decesso e 307 casi

Covid-19, domenica 23 ottobre nessun decesso e 314 casi

Non c’è nessun decesso per Covid-19 oggi, domenica 23 ottobre, in Trentino, mentre sono 314 i contagi da coronavirus registrati in Trentino nelle ultime 24 ore, quasi tutti asintomatici o con sintomi lievi. Dei positivi, 4 sono risultati al molecolare (su 86 test effettuati) e 310 all’antigenico (su 1.866 test effettuati). I molecolari hanno anche […]