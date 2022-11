Sarajevo, la mostra dedicata all’assedio più lungo della storia moderna a Rovereto

#iorestoacasa – voci di chi non ha casa diventa un’audio-mostra

Sarà inaugurata mercoledì 22 settembre presso la Sala Conferenze della Fondazione Caritro a Trento la mostra audio-fotografica del progetto #iorestoacasa – voci di chi non ha casa, ideato da Il Gioco degli Specchi, Punto d’Incontro e ATAS onlus per raccontare storie e testimonianze di persone senza dimora a Trento, dando in particolar modo voce ai […]