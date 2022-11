Covid-19, lunedì 21 novembre nessun decesso e 62 casi

Covid-19, mercoledì 12 ottobre nessun decesso e 881 casi

Non c’è nessun decesso per Covid-19 mercoledì 12 ottobre in Trentino. Sono invece 881 i casi positivi riportati dall’Apss: di questi 14 sono i positivi al molecolare (su 174 test effettuati) e 867 all’antigenico (su 3.207 test effettuati). I pazienti ricoverati negli ospedali salgono a 98 di cui 3 in rianimazione: ieri si sono registrati […]