Ospedale di Tione, previste assunzioni per il nuovo reparto di cure intermedie

Il Circolo Fotografico Tionese torna a scattare con l’uscita “Street Photography”

Con l’arrivo dell’autunno, stagione ricca di scorci coloratissimi con tonalità che vanno dal giallo al rosso, creando molte sollecitazioni a riprendere in mano la fotocamera per scatti d’artista, il Circolo Fotografico Tionese sta programmando le attività per i propri soci. Guardando al periodo natalizio, il presidente Marco Gualtieri con il suo direttivo propone ai soci […]