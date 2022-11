Scuola, accordo sul contratto per 7 mila docenti trentini

E’ stata trovata un’intesa oggi pomeriggio per il rinnovo del contratto dei docenti della scuola trentina a carattere statale, vale a dire primaria, secondaria di primo e secondo grado per un totale di 7 mila lavoratrici e lavoratori. “Con tre anni di ritardo e sotto la spinta dell’accordo raggiunto a livello nazionale”, rimarcano Cinzia Mazzacca, Monica Bolognani e Paolo Cappelli segretari provinciali di Flc Cgil, Cisl Scuola e Gilda degli insegnanti.

L’intesa, spiega una nota di Flc Cgil, Cisl Scuola, Gilda e Satos, porterà agli insegnanti un aumento del 4,2% dal 1° gennaio 2022, identico a quello deliberato a Roma e gli arretrati 2019-2021. “Come a livello nazionale anche in Trentino questo dovrà essere solo un anticipo. Il contratto non è ancora chiuso. La nostra richiesta, in linea con tutto il comparto provinciale, è un incremento tabellare del 5% almeno e la rivalutazione dell’assegno provinciale. E su questo non intendiamo mollare la presa, per questo motivo abbiamo chiesto che le risorse che residuano dall’applicazione dell’accordo uno 0,8%, siano destinate o all’aumento tabellare così da raggiungere immediatamente il 5% oppure all’implementazione dell’assegno colonna B o assegno di flessibilità, in modo da raggiungere ugualmente aumento complessivo del 5%”, commentano a margine dell’incontro in Apran Cinzia Mazzacca, Monica Bolognani e Paolo Cappelli.

Ricordando che per arrivare a questo punto sono state necessarie proteste e mobilitazioni e il ritardo con cui si è chiuso questo triennio contrattuale, i sindacati di categoria non nascondono la preoccupazione per il rinnovo del prossimo triennio, 2022-2024: “La giunta provinciale non ha stanziato un euro in questa legge di stabilità per i nuovi rinnovi e non è pensabile che i tavoli contrattuali si aprano con tre anni di ritardo. I lavoratori di tutti i comparti, scuola compresa, soffrono per il carovita e l’inflazione quasi al 12%. Ignorare l’emergenza salariale è molto rischioso”.

Per un tavolo contrattuale che si chiude, un altro, però, rischia di saltare e 5 mila lavoratrici e lavoratori, insegnanti della scuola dell’infanzia provinciale ed equiparata, personale Ata e assistenti educatori, coordinatori pedagogici e docenti della scuola professionale provinciale e paritaria, restano di restare senza rinnovo contrattuale.

“Ieri infatti – ricostruisce la nota sindacale – Flc Cgil, Cisl Scuola e Satos hanno abbandonato il tavolo di confronto in Apran giudicando irricevibile la proposta della Provincia di vincolare ad una valutazione del personale il gradone retributivo, cioè le progressioni di carriera”. “E’ una proposta inaccettabile e lesiva della dignità di una categoria di lavoratrici e lavoratori i quali quotidianamente si impegnano nel proprio lavoro, senza avere gli stessi diritti dei colleghi operanti nella scuola statale, insomma trattati come ‘figli di un dio minore’ – accusano Mazzacca, Bolognani ed Ennio Montefusco di Satos -. Da tempo ci battiamo per dare pari dignità ai contratti del comparto scuola e quindi rendere automatiche le progressioni come previste per i docenti della scuola a carattere statale e per tutto il personale scolastico nel resto d’Italia. Questo è un colpo basso inaccettabile, che non si giustifica con la paura del ricorso in Corte costituzionale”.

I sindacati sollecitano la responsabilità politica del presidente Fugatti. “Se si avvalla questo disegno si ammette che nella scuola trentina ci sono lavoratori di serie A e lavoratori di serie B. Sarebbe un tornare indietro gravissimo”.

Anche per questa ragione le tre sigle sindacali chiedono alla Giunta di tornare sui propri passi e rivedere il mandato di Apran su questo punto.

“Senza una marcia indietro siamo pronti a mobilitare le lavoratrici e i lavoratori che attendono da tre anni il rinnovo contrattuale. Lo stesso rinnovo che i loro colleghi nel resto d’Italia troveranno in busta paga a dicembre”, concludono.