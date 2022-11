Covid-19, giovedì 24 novembre un decesso e 254 casi

Covid-19, sabato 12 novembre nessun decesso e 201 contagi

Non c’è nessun decesso per Covid-19 oggi, sabato 12 novembre, in Trentino. L’Apss riporta invece 201 contagi nelle ultime 24 ore: di questi 3 sono stati rilevati al molecolare (su 136 test effettuati) e 198 all’antigenico (su 1.114 test effettuati). Scendono i pazienti ricoverati in ospedale, che sono 55, di cui 1 in rianimazione. Nella giornata […]