“Palcoscenico trentino”, sabato 3 dicembre a Pergine la finale del concorso “Premio Mario Roat”

La SOSAT in concerto per l’amico Luca Gretter. Venerdì 29 aprile a Pergine

Cantare è stare spalla a spalla, condividere voce e umanità: per questo, quando un corista viene a mancare, non è solo una voce a spegnersi: il silenzio si dilata fino a toccare le corde intime dell’amicizia. Questo è lo spirito che animerà il concerto del Coro della Sosat in programma per venerdì 29 aprile alle […]