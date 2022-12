Covid-19, giovedì 1 dicembre un decesso e 178 positivi

Covid-19, sabato 26 novembre un decesso e 234 casi

C’è un decesso per Covid-19 oggi, sabato 26 novembre, in Trentino. “Si tratta di un uomo, ultra ottantenne, venuto a mancare in ospedale dove si trovava ricoverato – riporta l’Apss -; era vaccinato ma soffriva di altre patologie”. Ci sono invece 234 nuovi contagi, per la gran parte con sintomi leggeri: la maggior parte (229 […]