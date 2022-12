Dalla Bosnia al Trentino, la mostra “Nella direzione giusta” racconta la migrazione lungo la Rotta Balcanica

Immagini, voci e racconti delle persone migranti che il Centro Astalli di Trento ha incontrato in occasione della sua visita a Bihać, una cittadina della Bosnia Erzegovina che si trova al confine con la Croazia e che è un punto cruciale per le persone che tentano quello che viene ironicamente chiamato “the game”, in inglese “il gioco”. Sono i migranti che cercano di raggiungere l’Unione Europea, ma sono respinti con violenza dalla polizia.

La mostra “Nella direzione giusta. Da Bihac al Trentino con i migranti che percorrono la Rotta Balcanica” sarà inaugurata giovedì 15 dicembre alle 18.30 nelle sale della biblioteca civica “G. Tartarotti” di Rovereto, e rimarrà aperta fino al 31 dicembre. Le foto esposte sono di Stefano Calzà.

Il Centro Astalli ha conosciuto, insieme a chi su questa frontiera lavora, i rifugi informali, i campi profughi e soprattutto le persone in fuga che li abitano e li attraversano.

La mostra, risultato di questo incontro, “sarà un viaggio a sua volta lungo la frontiera di Bihać”, riporta il Centro Astalli. “Un viaggio che immerge il visitatore nell’atmosfera, nelle relazioni, nella complessità di questo luogo. Un’esperienza multisensoriale nei rumori e nei sapori della frontiera, accompagnati dalle voci degli operatori e dei migranti che hanno visto e vissuto il confine”.

“Speriamo – conclude il Centro Astalli – che la mostra metta in luce questa realtà, e ci porti a chiederci cosa possiamo fare noi, qui e ora, per le persone migranti della Rotta Balcanica”.

La mostra ha il patrocinio del Comune di Rovereto. Gli orari di apertura sono venerdì 16 dicembre (9-13), domenica 18 dicembre (9-13), martedì 20 dicembre (9-13), giovedì 22 dicembre (9-20), venerdì 23 dicembre (9-20), sabato 24 dicembre (9-13), martedì 27 dicembre (16-20), mercoledì 28 dicembre (16-20), giovedì 29 dicembre (16-20), venerdì 30 dicembre (16-20) e sabato 31 dicembre (9-13).