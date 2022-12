Covid-19, dal 9 al 15 dicembre due decessi in Trentino

Covid-19, domenica 31 luglio nessun decesso e 358 contagi

Non ci sono decessi per Covid-19 domenica 31 luglio in Trentino. Il bollettino dell’Apss riporta 358 nuovi contagi e 83 ricoveri, di cui 2 in rianimazione. Ieri ci sono stati altri 11 ricoveri e una dimissione. Dei nuovi positivi, la maggior parte (351) sono emersi dai test antigenici (2mila quelli effettuati ieri), ma ci sono […]