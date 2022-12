Polizia locale, 38 assunzioni a tempo indeterminato in Trentino

Saranno 38 le assunzioni a tempo pieno e indeterminato di agenti di polizia locale in vari Comuni del Trentino, determinate da un unico concorso. Fp Cgil organizza un corso specifico per preparare i partecipanti al concorco; il percorso è gratuito per gli iscritti al sindacato, e inizierà a gennaio. Si svolgerà online, sulla piattaforma Zoom, e per le iscrizioni c’è tempo fino al 30 dicembre.

“Il concorso – spiegano Mirko Vicari e Masha Mottes della Fp Cgil – è stato annunciato a inizio anno ed era atteso nella seconda parte del 2022. Siamo a fine anno e questo ha comportato un enorme sforzo per gli operatori già in servizio, che hanno dovuto coprire ampie carenze di organico; così sarà anche fino a primavera, considerati i tempi tecnici della procedura”.

“Cresce sempre di più la richiesta di operatori per garantire la sicurezza – aggiungono Vicari e Mottes – anche perché in questi anni si sono palesate le carenze di personale in altre forze quali Polizia di Stato e Carabinieri, con la conseguenza che anche il personale della polizia locale ha aumentato il proprio impegno in attività di polizia giudiziaria e ordine pubblico. Anche le manifestazioni come gare podistiche o ciclistiche, le feste organizzate dalle pro loco, mercatini, concerti e altri eventi ricadono inevitabilmente sul lavoro degli agenti di polizia locale, coinvolti sia per la viabilità sia per sorveglianza e controllo”.

Tra le 38 assunzioni, 20 saranno al Comune di Trento, 8 al Comune di Rovereto (capofila della gestione associata con Besenello, Calliano, Folgaria, Isera, Lavarone, Luserna, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Ronzo-Chienis, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Villa Lagarina e Volano); 6 a Pergine (capofila con Levico Terme, Baselga di Piné, Caldonazzo, Calceranica al Lago, Tenna, Altopiano della Vigolana e Palù del Fersina); 1 a Lavis, 1 a Giovo, 1 a Terre d’Adige e 1 a Mezzolombardo.

La domanda di adesione al corso di Cgil dovrà essere inviata compilando il modulo di pre iscrizione entro il 30 dicembre a questo link https://fpcgiltrentino.it/corsi-preparazione-concorsi-pubblici/