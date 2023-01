Sbarca in Trentino il primo film comico altoatesino: fino a fine mese a Trento e a Rovereto

E’ sbarcato nei cinema della provincia di Trento il primo lungometraggio comico altoatesino “Joe, il film”, che ha riscosso successo nelle sale cinematografiche della provincia di Bolzano.

Fino alla fine di gennaio sarà possibile apprezzare la vena comica di questo “roadmovie” molto particolare, in grado di creare con una risata un vero e proprio ponte che colleghi il mondo di lingua tedesca a quello di lingua italiana.

Nonostante non fosse inizialmente programmato, la produzione ha deciso di doppiarlo in lingua italiana facendo fare il lavoro agli stessi attori di lingua tedesca, per rendere il film ancora più reale e divertente. Quindi, dopo un’anteprima (in lingua italiana) avvenuta presso una sala cinematografica di Bolzano lo scorso dicembre, dal 1° gennaio le avventure di Joe sono arrivate anche nella Provincia di Trento, al Multisala Modena di Trento e al Supercinema di Rovereto.

“Non avremmo mai pensato a un successo del genere. Il film sembra essere di grande attualità e pare che tutti abbiano una gran voglia di commedia”, ha dichiarato Markus Frings, produttore della pellicola.

Il primo film comico altoatesino è stato girato in 24 giorni, nel maggio 2022. Thomas Hochkofler ha diretto la pellicola e ha anche interpretato tre ruoli differenti: quello di “Motschuner Peppm”, di “Joe von Afing” e del mafioso Alfredo.

Altri personaggi di primo piano sono quelli interpretati da Lukas Lobis, nel ruolo del mafioso Rosario e di Kevin Kostner. Il cast principale è completato dall’attrice Anna Unterberger, che veste i panni di Gäbbi, la fidanzata di Joe. Il film, della durata di 90 minuti, è stato girato a Parcines, San Pancrazio, Sesto, in Val Sarentino, a Bolzano, Bressanone, Merano, Bronzolo, Egna – e anche sulla spiaggia della “Tenuta Primero” di Grado. Oltre a Thomas Hochkofler e Lukas Lobis, sul grande schermo si danno il cambio numerosi noti attori e attrici, come Massimo Cataruzza, Karin Verdorfer, Eva Kuen, Peter Schorn, Robert Palfrader, Margot Mayrhofer, Georg Kaser, Katharina Gschnell e Alexa Brunner. Durante lo svolgimento del film, compaiono anche molti personaggi a sorpresa, tra cui Sepp Messner Windschnur, Max von Milland, DJ Narfos, Buono Memes e Luis Durnwalder.

LA TRAMA

Due mafiosi (Thomas Hochkofler e Lukas Lobis) sono inviati in Alto Adige per conquistare la terra dei “grembiuli blu”, l’ultima regione italiana non ancora controllata dal clan del potente padrino “Zio Terenzio”. In cambio, Alfredo e Rosario ricevono una borsa piena di soldi. Ma questa borsa assume misteriosamente una vita propria e Joe von Afing non risulta del tutto estraneo a questi eventi. Alfredo e Rosario partono alla ricerca della loro borsa: l’inseguimento ha inizio…