Inaugurata la nuova Famiglia Cooperativa di Luserna

Nella mattinata di sabato 21 gennaio a Luserna si è tenuta l‘inaugurazione del punto vendita della Famiglia Cooperativa Vattaro e Altipiani, attiva con undici negozi in altrettante comunità locali.

“Abbiamo riorganizzato gli spazi per renderli più funzionali, con nuovi servizi e un nuovo assortimento – ha spiegato Aldo Marzari, il presidente della Famiglia Cooperativa – Insieme ai prodotti locali, il consumatore trova una vasta scelta di prodotti a marchio Coop che garantiscono qualità, sicurezza e convenienza. Siamo consapevoli della sfida che ci attende – ha aggiunto – Infatti, mantenere aperto un piccolo negozio di montagna non sarà semplice dal punto di vista economico perché i costi sono in genere maggiori dei ricavi. Ma sappiamo di poter vincere la sfida se ci sarà condivisione e partecipazione della Comunità di Luserna, che deve sentire il negozio come un bene proprio a servizio di tutti”. Anche il sindaco di Luserna, Gianni Nicolussi Zaiga, si è detto fiducioso della buona riuscita del negozio, nonostante la difficoltà che tendono a incontrare i negozi alimentari nelle periferie.

Con l’apertura del punto vendita non si vuole solo pensare all’utilità pratica per chi vive in questa località, ma si vuole anche creare un luogo di incontro e di socialità per i cittadini. Inoltre nella realizzazione del negozio è stata dedicata particolare attenzione alla sostenibilità ambientale puntando all’efficienza energetica e a soluzioni innovative per l’illuminazione.

Oltre al sindaco di Luserna, erano presenti all’inaugurazione anche Paolo Zanlucchi, sindaco dell’Altipiano della Vigolana, Adriano Marzari, vicesindaco di Folgaria, Isacco Corradi, sindaco di Lavarone e presidente della Magnifica Comunità Altipiani Cimbri, Davide Palmerini, responsabile delle filiali di Lavarone/Luserna della Cassa Rurale Vallagarina.

All’evento hanno partecipato anche il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, il presidente del Consiglio provinciale Walter Kaswalder e il consigliere provinciale Devid Moranduzzo. Fugatti, nel suo intervento, ha sottolineato l’unità del sistema trentino: “Avete oggi qui un fronte unito di cooperazione, istituzioni e comunità”, ha detto rivolgendosi ai cittadini. “Quando si apre un negozio come questo è sicuramente un bel momento, in un territorio particolare e importante come il vostro. Riusciamo a farlo grazie alla Cooperazione Trentina, che crede e investe risorse e strutture proprie. L’invito che vi faccio in questa giornata di festa – ha concluso – è di vivere e utilizzare questa possibilità che ha la vostra la comunità per fare sistema con l’agricoltura di montagna”.