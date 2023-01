Torna la BondonAIL: la ciaspolata notturna per beneficenza

Dopo due anni di pausa torna sabato 18 febbraio alle Viote del Bondone la 12° edizione della BondonAIL, la ciaspolata notturna di beneficenza organizzata dall’AIL, Associazione Italiana contro le Leucemie. Il ricavato verrà interamente utilizzato per sostenere le attività dell’associazione.

L’iniziativa è rivolta a tutti, sia adulti che bambini, e prevede un percorso di 4 chilometri in piano, senza particolari dislivelli, e segnalato da fiaccole. La partenza è prevista tra le 19 e le 20 alle Viote, e si conta un’ora e un quarto di percorrenza.

L’Associazione Italiana contro le Leucemie è approdata in Trentino nel 1997 per iniziativa di genitori di bambini malati, per sostenersi a vicenda e per creare una rete di riferimento per i malati di leucemia, linfoma e mieloma.

“Gli scopi di AIL – spiega Gianluca Farina, vicedirettore di AIL Trento- sono principalmente tre: essere d’aiuto per i pazienti e per le famiglie creando una rete, favorire la ricerca e offrire un supporto alle strutture ospedaliere”.

L’associazione, infatti, collabora con diversi centri sanitari a Trento, Bolzano e Padova e anche con diverse realtà locali con l’obiettivo di incoraggiare studi per la prevenzione e la cura delle malattie e di migliorare l’efficienza delle strutture mediche fornendo nuove attrezzature e servizi.

Oltre a essere un punto di riferimento per malati e familiari, l’AIL aiuta concretamente le famiglie contribuendo alle spese mediche di chi lo necessita. Inoltre, in diverse città italiane sono stati messi a disposizione appartamenti per chi si trova costretto a viaggiare per visite mediche. A Trento c’è un appartamento in località Spini di Gardolo, dove si trova la sede dell’AIL Trento.

Intorno all’associazione si è creata un’importante rete che conta più di 500 volontari su tutto il territorio provinciale. “Il volontariato è la nostra forza – continua Farina – Grazie all’aiuto di tante persone riusciamo a proporre diversi eventi e a mantenere attiva la nostra presenza su tutto il territorio”. L’importante numero di volontari permette all’AIL di fare diverse proposte in tutta la provincia, tra le quali le più conosciute sono la Pedalata per la vita, in primavera, e la BondonAIL.

“L’idea della ciaspolata è nata nel 2009 – conclude Farina – Sembrava il modo migliore per coinvolgere tante persone in un’attività che non fosse la solita camminata. Subito abbiamo avuto un forte riscontro dalla popolazione e oggi l’evento è riconosciuto a livello regionale”.

L’appuntamento, quindi, è il 18 febbraio alle Viote. La quota di partecipazione è di 12€ e per chi non avesse le ciaspole sarà possibile noleggiarle.

Per info e iscrizioni: https://www.bondonail.it/#ciaspolata