Giornata della memoria, le iniziative a Trento e a Bolzano

A Trento aumentano i decessi: nel 2020 sono 312 in più degli scorsi anni

Non servono certo le statistiche a testimoniare come l’epidemia da Covid-19 abbia avuto un impatto molto forte su tutti gli aspetti della società. È quindi una triste conferma quella testimoniata dai dati diffusi oggi dal Comune di Trento, che indicano per l’anno 2020 un’impennata dei decessi, collegabili sia direttamente che indirettamente alla pandemia in corso. […]