Depuratore Trento 3, a fine marzo dovrebbero terminare i lavori

I lavori per il depuratore di Trento 3 termineranno a fine marzo 2023. Nel corso dell’anno ci saranno le procedure di collaudo, poi l’entrata in funzione vera e propria con i collegamenti alla rete fognaria.

L’impianto servirà tutto il bacino dell’Alta Vallagarina e della parte sud del capoluogo, “aiutando” il depuratore di Trento Nord con la futura deviazione delle acque nere dell’Alta Valsugana. Saranno coperti dell’impianto Mattarello, Romagnano, Aldeno, Garniga, Besenello, Calliano e Trento sud.

“Si tratta di un’opera molto importante per il Trentino – spiega il vicepresidente della Provincia Mario Tonina – anche in termini di sostenibilità e recupero energetico. Un intervento programmato e avviato nella precedente legislatura e portato a compimento dall’attuale amministrazione, per il quale la Giunta ha sempre garantito le risorse necessarie anche rispetto agli aumenti e alle revisioni dei prezzi intervenute, per un valore complessivo aggiornato di 115 milioni di euro, di cui circa 87,5 milioni per i lavori a contratto”.

L’infrastruttura mostra attenzione a sostenibilità e recupero energetico. “Grazie ai pannelli fotovoltaici, alla turbina idraulica sullo scarico e ai motori alimentati con il biometano prodotto dalla stabilizzazione dei fanghi, l’impianto ha un recupero energetico del 30%. Vuol dire che per un terzo si autoalimenta”, sottolinea Tonina.

Le superfici esterne sono coperte a verde e a vigneto, per inserire al meglio l’infrastruttura nel contesto circostante.

I lavori per il depuratore di Trento 3 sono partiti nella primavera 2018. Si tratta di uno dei cantieri più grandi avviati in Trentino – riporta la Pat – paragonabile per importo al collegamento stradale Passo San Giovanni-Cretaccio (la Loppio-Busa), intervento da quasi 114 milioni per l’unità funzionale 2.

Il depuratore è lungo 250 metri e largo 50 metri. La portata è di 2.000 metri cubi d’acqua l’ora in regime normale, ma può raggiungere un massimo di 6.000 metri cubi d’acqua l’ora. Sono serviti 150.000 abitanti equivalenti.