A Trento i nuovi nati riceveranno i “diplomi” creati dai ragazzi di Anffas Trentino

Dall’Immacolata a Natale, tutti i parcheggi supplementari a Trento

Visto il forte flusso di traffico turistico previsto a Trento per i fine settimana natalizi, e soprattutto per il lungo ponte dell’Immacolata, sono stati istituiti vari parcheggi supplementari nelle scuole ad offerta libera. Inoltre per i camper – oltre all’area di sosta fissa di via Fersina (info: www.trentinomobilita.it/sosta-camper) e all’ex Zuffo – l’associazione Camper club presidierà […]