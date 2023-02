Midollo osseo, il Trentino al primo posto per donazioni

Influenza, in Trentino incidenza pari a 14,37 casi su mille assistiti

In Trentino continua fino a fine dicembre la campagna di vaccinazione contro l’influenza stagionale. Gli anziani sono l’obiettivo prioritario, così come tutte le persone maggiormente esposte al virus o a rischio di avere complicanze in seguito alla malattia. Ad oggi, in due mesi sono state 86.958 le vaccinazioni effettuate nei centri vaccinali dell’Apss e dai […]