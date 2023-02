A San Valentino l’alba sul Buffaure con la rassegna Trentino Ski Sunrise

L’alba sul Catinaccio

Sarà un’alba particolarmente romanica quella proposta dalla rassegna Trentino Ski Sunrise, che martedì 14 febbraio, in occasione della Festa degli Innamorati, fa tappa sul Buffaure, skiarea raggiungibile dall’abitato di Pozza di Fassa, per una colazione in rifugio ammirando le più belle cime dolomitiche e la possibilità di solcare per primi le piste da sci ancora immacolate.

Il ritrovo è alle ore 6.45 alla partenza degli impianti di risalita, presso la telecabina Pozza-Buffaure, che aprirà per una corsa eccezionale di prima mattina. Da lì, in un breve tratto percorribile a piedi o su sci/tavole, si raggiungerà la vicina seggiovia Col de Valvacin che condurrà finoa sotto le creste, dove i maestri di sci della Scuola di Pozza illustreranno il paesaggio, aiutando i partecipanti a riconoscere i profili di Sassolungo, Sassopiatto, Marmolada, Catinaccio, Gruppo del Sella e delle altre meraviglie dolomitiche visibili a 360 gradi, mentre il sole inizierà a sorgere.

Quindi, in compagnia dei maestri, si affronterà per due volte la pista rossa Valvacin per poi fermarsi per la colazione di nuovo sotto le creste, presso il Rifugio El Zedron, dove la signora Lucia metterà a disposizione dei partecipanti una ricchissima colazione con i dolci della tradizione e una proposta salata a base dei migliori salumi e formaggi locali, ma anche miele, yogurt, uova e mele trentine.

A partire dalle 8.30 verranno aperti anche gli altri impianti, per affrontare tutte le altre piste della skiarea o intraprendere il percorso del Sellaronda.

L’esperienza Trentino Ski Sunrise al Buffaure, accessibile anche per i pedoni, è proposta al prezzo di 45 euro per adulti e 30 euro per bambini 6-12 anni, mentre è gratuita sotto i 6 anni. Il prezzo comprende le risalite (compreso ritorno, per i pedoni), il supporto dei maestri della scuola di sci e la colazione in rifugio. Le prenotazioni devono venire effettuate entro le ore 16.30 di lunedì 13 febbraio contattando l’ufficio booking dell’Apt Val di Fassa (0462 609666 o infobooking@fassa.com).